Buscas por desaparecidos serão retomadas nesta sexta-feira

As buscas por desaparecidos no naufrágio ocorrido na manhã desta quinta-feira, 24, na Baía de Todos-os-Santos, durante a travessia entre Salvador e Mar Grande, que deixou ao menos 18 mortos, serão retomadas na manhã desta sexta-feira, 25.

As equipes de resgate encerraram os trabalhos na noite desta quinta. As buscas, iniciadas nesta manhã, foram realizadas por mergulhadores e pelas polícias Militar, Civil, Técnica e o Corpo de Bombeiros.

A ação contou com a participação de 115 policiais e o auxílio de 15 viaturas, além de motocicletas, aeronaves, quadriciclos, lancha, base móvel e um caminhão tanque.

Tragédia

Segundo o comandante Flávio Almeida, do 2º Distrito Naval, 123 pessoas estavam na embarcação. A Marinha do Brasil confirmou a morte de 22 pessoas, mas, no início da tarde desta quinta, revisou o número para 18.

Entre as mortes, está a de um bebê com cerca de um ano, que foi resgatado com vida e morreu na ambulância duas horas após de tentativas de reanimação.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), 89 pessoas foram resgatadas e atendidas em hospitais e unidades de saúde da região. Não há informações sobre seus estados de saúde.

