Buscas por adolescente desaparecida em naufrágio continuam

As buscas continuam na manhã desta quarta-feira, 30, por uma adolescente de 12 anos que está desaparecida desde o naufrágio da embarcação Cavalo Marinho I, ocorrido na última quinta, 24, em Mar Grande, em Vera Cruz.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-bA), as rondas pelas águas da Baía de Todos-os-Santos são realizadas por militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. A Marinha e o Grupamento Aéreo (Graer) da PM também dão suporte na operação.

Na manhã desta terça, 29, a tia da garota formalizou o desaparecimento dela na 24ª Delegacia de Vera Cruz. A mulher, que não teve o nome divulgado, a procurou a polícia depois do pedido das autoridades.

Lanchas fazem travessia

Sete dias depois da tragédia que deixou 19 mortos confirmados, a travessia entre Salvador e Mar Grande opera normalmente na manhã desta quarta. O serviço voltou a funcionar nesta terça, 29.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o fluxo de passageiros para o embarque é moderado nos terminais marítimos de Vera Cruz e de Salvador.

Tragédia

A lancha Cavalo Marinho I naufragou a cerca de 200 metros do píer de Mar Grande, com 120 pessoas a bordo. Destas, 89 foram atendidas em unidades hospitalares e outras 19 morreram.

Investigações

Um inquérito civil foi instaurado nesta ainda nesta terça, pela 5ª Promotoria de Justiça do Consumidor do Ministério Público, para apurar o naufrágio. O documento pretende investigar CL Empreendimento Ltda, empresa dona da lancha que naufragou, e a responsabilidade Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), que regula o transporte hidroviário no estado.

