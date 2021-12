As buscas pelos desaparecidos no naufrágio de uma lancha em Mar Grande foram retomadas desde as 6h30 desta sexta-feira, 25, segundo o Corpo de Bombeiros. A operação é realizada também pela Marinha do Brasil.

Um helicóptero do Grupamento Aéreo da PM-BA (Graer) também participa da ação, que visa encontrar 13 possíveis vítimas. O termo "possível" é usado porque o órgão não sabe se as pessoas ainda estariam no mar, segundo Flávio Almeida, comandante do 2º Distrito Naval.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as ações estão concentradas na Baía de Todos-os-Santos, onde aconteceu o acidente, estendendo-se até a Costa do Dendê, em localidades pertencentes ao município de Valença.

A embarcação Cavalo Marinho I, que operava na travessia entre a ilha e Salvador, naufragou na manhã desta quinta, 24, por volta das 6h40, dez minutos depois de deixar o Terminal Marítimo. Vinte e quatro pessoas estavam no barco.

O resgate das vítimas foram feitas inicialmente pelos moradores do local, logo após a lancha virar. Os corpos de 18 pessoas foram resgatados. Destas, 11 já foram identificadas.

No Instituto Médico Legal (IML) de Salvador, as vítimas foram identificadas por Antônio de Jesus Souza, 67 anos; Thiago Henrique de Melo Muniz Barreto, 35 anos; Tais Medeiros Ramos de Sales, 32 anos; e Ivanilde Gomes da Silva, 70 anos.

Já no IML de Santo Antônio de Jesus, as vítimas foram Darlan Queiroz Reis Julião, 2 anos; Lais Pita Trindade; Dulciana dos Santos Queiroz; Rosemeire Novaes Carneiro da Costa; Sandra Lima dos Santos; Dulcelina Machado dos Santos; e Lindinalva Moreira da Silva.

Busca por desaparecidos em naufrágio é retomada em Mar Grande | Foto: Divulgação/ATarde

