Busca por desaparecidos é retomada na manhã deste domingo

A busca pelos dois desaparecidos – vítimas do naufrágio da lancha Cavalo Marinho I em Mar Grande, em Vera Cruz, que foi suspensa no início da noite deste sábado, 26 – será retomada logo no início da manhã deste domingo, 27. A Marinha, o Corpo de Bombeiros e o Grupamento Aéreo Da PMBA (Graer) procuram por um adolescente de 12 anos e um idoso de 69 anos, que estavam a bordo da embarcação.

A informação oficial das duas vítimas foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), após relatos de familiares que procuram a polícia. Segundo o major Roberto Carlos, comandante da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar de Vera Cruz, ambas famílias estão no local do acidente a procura dos parentes deste o dia que a lancha virou.

"Trabalhamos com esta hipótese de dois desaparecidos. Muitas pessoas conseguiram sair do mar na hora do acidente por conta própria e outras foram salvas por moradores locais. Nem todas procuraram unidades médicas. Só estas duas famílias seguem procurando", disse ele.

Até o momento, o número de pessoas que estão desaparecidas é incerto, uma vez que não havia um registro de passageiros que embarcaram no Terminal Marítimo da ilha. Segundo nota divulgada pela Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), entidade que coordena a travessia Salvador-Mar Grande, a lancha transportava oficialmente 120 pessoas, incluindo quatro tripulantes.

O comandante do 2º Distrito Naval, Flávio Almeida, explica que depois que embarcação virou, algumas pessoas que chegaram a nado na praia. Por conta disso, elas não foram incluídas no registro de 89 vítimas atendidas em unidades de saúde. Além dos feridos, a tragédia deixou 18 mortos confirmados.

Por volta das 13h30 deste domingo, as buscas ainda continuam sendo realizadas, mas, até o momento, não houve nenhuma atualização.

Lanchas operam na segunda

As lachas rápidas que operam na travessia entre a ilha e a capital baiana voltam a funcionar normalmente nesta segunda-feira, 28. O serviço estava suspenso desde o dia do acidente e, após ficar sem previsão para o retorno, a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) recebeu a autorização para voltar a operar na manhã deste sábado, 26. A permissão foi concedida pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) e pela Marinha.

A decisão de retomada na segunda foi tomada pelos marinheiros por conta das homenagens às vítimas do naufrágio.

Naufrágio

A embarcação Cavalo Marinho I tinha saído do píer de Mar Grande por volta das 6h30 da última quinta-feira, 17. Cerca de 10 minutos depois, virou após ser atingida por uma onda. Nos primeiros instantes, o resgate foi feito por moradores da região.

Conforme Eduardo Pessoa, diretor executivo da Agerba, apesar do acidente, o Cavalo Marinho I estava com toda a documentação regular. A lancha tinha capacidade para transportar até 160 pessoas - com tripulantes.

