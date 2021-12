Bebê de seis meses é sepultado após naufrágio em Mar Grande

O pequeno Davi Gabriel Menezes, de 6 meses, foi sepultado no final da manhã desta sexta-feira, 25, no Cemitério do Santíssimo, na ilha de Mar Grande, em Vera Cruz. O velório dele aconteceu em uma Igreja Adventista do Sétimo Dia. O bebê foi um dos mortos do naufrágio de uma lancha em Mar Grande, que aconteceu na manhã desta quinta, 24.

Logo depois do velório, amigos e familiares participaram de um cortejo pelas ruas da cidade. Comerciantes, comovidos, fecharam os negócios em solidariedade. Eles, inclusive, colocaram placas de luto nas portas.

Corpo de bebê foi levado em cortejo pelas ruas de Mar Grande (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

Pai da criança e amigos estiveram no velório (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

O clima de comoção e de revolta tomou conta daqueles que foram prestar o último adeus a Davi. Lekeu Santos, primo da criança, informou que Ana Paula, mãe da criança, estava muito debilitada e abalada e que, por conta disso, não pôde ir prestar a última homenagem ao filho. Também abalado, o pai do garoto esteve presente e não quis falar com a impressa.

Além de Davi, outras duas crianças também morreram acidente. São elas: Lucas Medeiros Leão e Darlan Queiroz Reis Julião, ambos de 2 anos. Ainda não há informações sobre o local e data de sepultamento deles.

Naufrágio

O menino estava na embarcação Cavalo Marinho I, que virou nas águas da Baía de Todos-os-Santos. Vinte e quatro pessoas estavam a bordo. A Marinha informou que os corpos de 18 pessoas foram localizados, sendo 11 deles já identificados.

Outros 89 passageiros foram resgatados com vida. A busca por 13 possíveis vítimas desaparecidas foi retomada na manhã desta sexta, 25, segundo Flávio Almeida, comandante do 2º Distrito Naval.

