Após tragédia, MP pede suspensão de travessias entre Salvador e Mar Grande

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) solicitou à justiça nesta quarta-feira, 29, a suspensão temporária do serviço de transporte marítimo de passageiros entre os municípios de Salvador e Vera Cruz.

O pedido, realizado pela promotora de Justiça Joseane Suzart, antecede nova ação civil pública que deverá ser ajuizada após conclusão do inquérito civil instaurado pelo MP para apurar as circunstâncias do acidente com a embarcação Cavalo Marinho I, em Mar Grande, que causou a morte de 19 pessoas, na última quinta-feira, 24.

Segundo o órgão, a suspensão é solicitada em caráter de urgência de maneira complementar à ação civil pública de 2014, no qual o MP já alertava sobre as condições de precariedade do transporte.

A suspensão é solicitada até que as empresas CL Empreendimentos LTDA , Vera Cruz LTDA e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) garantam a segurança e eficiência do serviço, a partir da apresentação de laudos e documentos comprobatórios e da realização de perícias.

Tragédia

A lancha com o nome de Cavalo Marinho I virou na manhã da última quinta-feira, 24, nas proximidades de Mar Grande. A embarcação que levava 120 passageiros, incluindo os tripulantes, tinha saído da ilha e seguia para Salvador.

adblock ativo