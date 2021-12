Naufrágio no Rio Paraguaçu deixa um tripulante desaparecido

Um barco com quatro pessoas naufragou nas proximidades do Canal do Rio Paraguaçu, entre os municípios de Saubara e Bom Jesus, no Recôncavo, por volta das 5h da manhã, nesta segunda-feira, 20, informou o Comando do 2º Distrito Naval (2º DN). A Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) tomou conhecimento, por volta das 10h, e já enviou equipe de resgate para o local.

Ainda de acordo com o 2º DN, três pessoas foram resgatadas por um barco de pesca, sendo que um dos tripulantes, Jailton Cardoso de Santana, segue desaparecido.

A CPBA deslocou uma equipe de Inspeção Naval para o local e o Serviço de Busca e Salvamento Marítimo do Leste - SALVAMAR, operado pelo Com2ºDN, deu início a uma Operação de Busca e Salvamento (SAR). No momento, além da embarcação da Capitania dos Portos, dois barcos pesqueiros de colônias de pesca da região participam das buscas.

A CPBA instaurará um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação, cujo prazo de conclusão é de 90 dias, para apurar as causas, circunstâncias e responsáveis pelo incidente.

