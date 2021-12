Naufrágio no baixo sul da Bahia deixa um morto, diz Marinha

O Diretor do Banco do Brasil Mafre, Benedito Luiz Alves Dias, morreu após a lancha em que estava naufragar na manhã desta quinta-feira, 29, nas proximidades da Ponta do Caroço, na foz do Rio Orojo, em Ituberá, nas proximidades de Barra Grande, no Baixo Sul da Bahia. O nome da vítima foi informado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), mas a Marinha do Brasil não confirmou.

Em nota, a Marinha, por meio do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN), disse que o acidente aconteceu por volta das 9h30. Ainda segundo o comunicado, 13 pessoas estava na lancha, de nome “Xuxete”.

Embarcações de moradores da localidade auxiliaram no resgate dos náufragos, que foram retirados do mar e levados para Barra Grande, situada no município de Maraú.

Após ser informada do ocorrido, a Capitania dos Portos da Bahia deslocou, de Valença para a cidade de Camamu, uma equipe de inspetores navais, a fim de ampliar as informações sobre o acidente e prestar apoio às vítimas, informou a Marinha.

As causas e responsabilidades pelo acidente serão determinadas em Inquérito Administrativo instaurado pela Marinha do Brasil.

