Na sétima edição em 2020, a campanha Natal Solidário, que este ano tem o tema 'Juntos somos mais fortes', recolhe doações para mais de 200 instituições baianas, tanto na capital quanto no interior do estado. O objetivo neste ano é manter ou ultrapassar as 60 toneladas de donativos arrecadados no ano de 2019.

A campanha é promovida pelo Sistema Fecomércio-BA e envolve colaboradores do Sistema, empresários, parceiros e toda a sociedade. Neste ano a campanha acontece em formato híbrido e, mais uma vez, conta com apoio do Mesa Brasil Sesc, programa que atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos, através de uma rede de parceiros.

'Natal Solidário': objetivo este ano é passar 60 toneladas de doações

De acordo com a vice-presidente do Sistema Fecomércio-BA, Juranildes Araújo, nesta edição é possível doar alimentos e material de higiene. Entre os pontos de coleta estão os principais shoppings de Salvador e sindicatos no interior da Bahia (ver lista abaixo).

"Nós começamos com 17 instituições e hoje alcançamos mais de 200 isntituições. Nós temos um grande número de pessoas desempregadas, idosos, crianças, que estão precisando, por isso é importante doar", diz Juranildes durante entrevista na manhã desta terça-feira, 17, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM.

Juranildes também alerta que até o momento a campanha conseguiu pouca arrecadação e pede ajuda da população e empresários baianos. "Até agora foi arrecado muito pouco. Estamos na esperança que o povo baiano, empresários, população, colaboradores de empresas, se sensibilizem e comecem a fazer doações".

