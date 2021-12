Natal Iluminado começa em LEM neste domingo

O espetáculo teatral "Deu a louca nos contos de fadas", encenada pela Companhia de Teatro Carlos Moreira, é uma das principais atrações, neste domingo, 13, na abertura do Natal Iluminado 2015 em Luís Eduardo Magalhães (localizado a 940 quilômetros de Salvador).

Na praça Sérgio Alvim Mota, também conhecida como praça da matriz, terá ainda apresentações dos alunos que participaram de oficinas de dança e música promovidas durante o ano pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

No próximo domingo, os moradores e visitantes terão mais uma oportunidade de participar da programação natalina com o espetáculo "O Natal de hoje", seguido de apresentações culturais como o Encontro de Baterias e a Orquestra de Violões, sempre com início às 19h.

Apresentações

"Natal é tempo de unir ainda mais a família e esperamos contar com a presença de muitos pais e filhos na abertura do Natal Iluminado 2015. Será um espetáculo de luz, harmonia e belas apresentações", afirmou a secretária de Cultura e Turismo, Janne Schlosser, ressaltando que "a proposta é deixar o espírito de Natal contagiar todos os visitantes na inauguração do evento".

No município de Barreiras, a entrega da iluminação de natal movimentou a praça Castro Alves na terça-feira passada, com animação do coral do Programa Idade Viva e apresentação da Banda Municipal 26 de maio.

Na próxima terça, 15, a programação especial terá uma 'Cantata de Natal' com apresentações artísticas e culturais, exposição de artesanato do Projeto Colméia e da Associação de Artesãs de Barreiras.

"Neste dia teremos presépio vivo, apresentação de coral e violinos, além da Casa do Papai Noel, onde as crianças poderão tirar fotos e fazer os seus pedidos", afirmou a secretária municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Diana Macedo.

Decoração

Ao visitar a praça que já conta com presépio e outros símbolos do Natal, como o trenó puxado por renas, estrelas e anjos, a comerciante Adelaide Putnics se disse encantada com a iluminação e todo clima natalino criado com a decoração da época.

"Meus filhos adoraram e eu me senti uma criança. Vamos voltar na terça-feira, para assistir as apresentações. Eu gosto muito das músicas desta época, que me remetem à infância", concluiu.

adblock ativo