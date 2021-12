Natal: 170 mil devem deixar Salvador pela rodoviária

Cerca de 170 mil passageiros deverão deixar Salvador pela Estação Rodoviária, no período de 16 a 25 de dezembro, para passar o Natal no interior do Estado, de acordo com estimativa da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

No mesmo período, as empresas de ônibus vão disponibilizar cerca de 700 horários extras, além dos 540 horários cumpridos diariamente, segundo informou o diretor executivo da Agerba, Eduardo Pessôa.

As cidades do interior mais procuradas para curtir os festejos de final de ano são as do Recôncavo Baiano (Maragogipe, São Félix, Cachoeira, Sto. Amaro, Sto. Antonio de Jesus, Conceição do Almeida, Cruz das Almas), além das regiões litorâneas, a exemplo daquelas localizadas ao longo da Rodovia BA-099 (Estrada do Coco e Linha Verde).

As cidades de Itararé, Ilhéus, Porto Seguro, Lençóis, Vitória da Conquista e Juazeiro também estão entre as mais procuradas.

Recomendações

Ainda conforme a Agerba, os passageiros que pretendem viajar no Natal devem antecipar a compra dos bilhetes de passagens e procurar chegar à rodoviária com antecedência mínima de 20 minutos do horário marcado para viagem, evitando possíveis transtornos.

A agência informou que estará presente nas blitzes em conjunto com as polícias rodoviária Estadual e Federal para combater o transporte irregular de passageiros. No período das festas de Natal e fim de ano, a Agerba manterá equipes de fiscalização trabalhando em regime de plantão.

adblock ativo