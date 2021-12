Narco Brasil: 380 pessoas são presas na Bahia em operação de combate ao tráfico

A Polícia Civil prende 380 pessoas e apreende 354 quilos de drogas durante a Operação Narco Brasil, realizada de 1º a 24 de junho, em toda a Bahia.

A ação, deflagrada em âmbito nacional pelo ministério da Justiça e Segurança Pública, resultou no Cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão de alvos envolvidos com o tráfico de drogas no estado.

Também foram apreendidas 90 armas de fogo e cumpridos 61 mandados de busca e apreensão, além da instauração de 295 inquéritos policiais e conclusão de 149.

