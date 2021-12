"Não saiam de casa, usem máscara", diz vice-presidente do TJ-BA após ser internado com Covid

Após ser diagnosticado com a Covid-19 e ficar internado 30 dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Carlos Roberto Santos Araújo, alertou a população para o risco que a doença oferece.

"A todas as pessoas recomendo: não saiam de casa, usem máscara e álcool gel", disse. "Agora, de alta, estou de volta à Terra Dos Homens, em clínica particular de reabilitação, contente, pois o pior já passou. Ficará o evento, porém, gravado na memória, Jardim das Sombras Mortas, este Museu Tristíssimo Da Alma", escreveu em carta, divulgada nesta segunda-feira, 5.

A previsão é que Araújo receba alta nesta terça-feira, 6. “A Megera passou, esta traiçoeira, com seu hálito gélido, mas sobrevivi, graças a Deus, quando tantos se foram a caminho da Eternidade", continuou.

"A ajuda da minha família, especialmente de minha mulher, Maria de Lourdes, que me socorreu de pronto, foi fundamental. Demorasse um minuto e seria, com o perdão da palavra, o trespasse, lá se me iria a história e morreria a vitória”, escreveu o magistrado.

“Vali-me dos esforços do Hospital Aliança, sobretudo dos seus diretores, nas pessoas do Dr. Hélio Braga. Fui, literalmente salvo pelo Dr. Adriano Victor e sua equipe, na condução da UTI, pois cheguei ao hospital nos meus últimos suspiros!”, reconheceu o vice-presidente do TJ-BA, que chegou a ficar 10 dias intubado.

