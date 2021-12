Namoradas confessam ter matado homem em Feira de Santana

Duas jovens de 17 anos confessaram a polícia que mataram um homem de 52 anos identificado como Avani de Souza. Elas amordaçaram e o mataram com facadas e pauladas, na casa da vítima, onde moravam, no bairro de Lagoa Subaé, em Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

De acordo com Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), que apura o caso, as jovens alegaram legítima defesa porque, segundo elas, o homem teria tentado agarrar uma delas à força. As suspeitas moravam na casa da vítima porque os pais não aceitavam o relacionamento delas.

Avani ficou quase uma semana desaparecido, segundo a polícia. O corpo dele foi encontrado na última sexta-feira, 23, dentro da cozinha da casa. Conforme a delegada Danielle Lima, titular da DAI, a polícia chegou até as suspeitas após encontrar no local do crime uma receita médica com o nome de uma das adolescentes.

Conforme a delegada, na receita constava o endereço de um posto médico da cidade de Dias D'ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

As jovens se apresentaram no Conselho Tutelar na segunda-feira, 26, e foram encaminhadas para a delegacia da cidade, onde prestaram depoimento. Nesta terça, as jovens voltaram a ser ouvidas, desta vez em Feira de Santana. Após o depoimento, as duas foram liberadas, segundo a delegada, porque não houve flagrante. A polícia, no entanto, diz que vai pedir à Justiça a internação das suspeitas.

Depoimento

Danielle Lima informou que, durante depoimento, as adolescentes disseram que brigaram com a família, por causa do relacionamento delas, e que após isso decidiram morar juntas em Feira de Santana, as duas moravam em Dias D'Ávila. Elas estavam na casa da vítima há cerca de cinco dias, enquanto aguardavam uma residência ser liberada para elas morarem de aluguel a partir de janeiro.

No fundo da casa onde a vítima morava tinha um cômodo, segundo a delegada, e era esse o local onde as namoradas estavam há quase uma semana.

"Elas confessaram a morte do homem, mas alegaram legítima defesa. Disseram que ele entrou no cômodo onde elas ficaram e tentou agarrar uma delas à força quando a outra tinha saído para comprar refrigerante. Essa versão está sendo apurada", contou a delegada.

Ainda de acordo com o depoimento das adolescentes, a jovem que teria saído para comprar refrigerante deu uma facada nas costas da vítima quando retornou da rua e viu o homem tentando agarrar a companheira. Na sequência a outra jovem teria dado uma paulada na cabeça da vítima que desmaiou, em seguida as duas amordaçarame levaram o corpo para a cozinha e teriam dado mais 5 facadas no homem.

A delegada informou que aguarda o fim das investigações para pedir à Justiça que as jovens sejam internadas em uma casa de menores.

adblock ativo