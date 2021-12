Namorada informou paradeiro de acusado de lançar rojão

A polícia localizou Caio Silva de Souza, de 23 anos, acusado de acender o rojão que causou a morte do cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Ilídio Andrade, após a namorada dele informar seu paradeiro na cidade baiana de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Após sua prisão, Caio foi levado para o Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira, 12, onde desembarcou por volta das 8h45.

De acordo com o coordenador do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Civil da Bahia, Cleandro Pimenta - que apoiou a ação dos colegas do Rio de Janeiro -, Caio ligou para a namorada informando que estaria na Pousada Gonçalves, em Feira, e que seguiria viagem para a casa do avô no Ceará.

Segundo o policial, ela pediu que Caio continuasse no local e argumentou para que ele se entregasse. Em seguida, a jovem avisou a localização dele para o advogado de defesa, Jonas Tadeu. O defensor repassou a informação para o delegado Maurício Luciano de Almeida e Silva - responsável pela investigação do caso no Rio -, que fez a prisão.

"Polícia chegou primeiro ao Caio graças a intervenção do advogado. O que importa se ele em tese se apresentou ou se parou de fugir porque não teve condições de continuar, até porque ele foi preso na Bahia, e não, no Rio de Janeiro. Isso só vai fazer diferença na dosagem da pena, então isso só interessa ao juiz", disse o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Fernando Veloso.

O advogado de Caio (que também defende o tatuador Fábio Raposo) e a namorada foram para Feira de Santana para acompanhar a ação.

Hospedagem na Bahia

Segundo o recepcionista da pousada, Hergleidson de Jesus Moreira, Caio chegou no estabelecimento por volta das 16 horas de terça, 11, e se hospedou com o nome falso de Vinícius Marcos de Castro.

"Ninguém reconheceu ele. A gente sabia do acontecimento, mas não sabia que ele era o suspeito. Ele também não demonstrou nervosismo nem qualquer comportamento estranho", disse.

Ainda conforme o recepcionista, Caio pagou uma diária em dinheiro e ficou em seu quarto. Por volta das 22h30 de terça, ele recebeu uma ligação de um homem que se identificou como irmão do preso. O rapaz chegou a dizer ao recepcionista que iria para Feira de Santana com mais seis pessoas.

Por volta das 2h da madrugada desta quarta, 12, cerca de dez policiais chegaram na pousada acompanhados do advogado de defesa e da namorada. "A namorada subiu primeiro, conversou com ele e depois dois policiais foram e deram voz de prisão. Ele saiu normalmente, tranquilo. A ação durou entre 10 e 15 minutos", informou Hergleidson.

Após a prisão, Caio foi levado para o Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, de onde embarcou para o Rio.

Paula Pitta Namorada informou paradeiro de acusado de lançar rojão

Não são Black Block, diz advogado de defesa

De acordo com o advogado de defesa, Caio e Fábio não participam do Black Block. "Não participam desse grupo. Se você for ver as características desses jovens, ele é miserável financeiramente, tem ideais de uma sociedade melhor. São aliciados e manipulados para praticar atos violentos. O rojão foi entregue indiretamente por quem alicia esses jovens", disse o advogado durante entrevista à TV Globo.

O chefe da Polícia Civil do Rio, Fernando Veloso, contesta a versão de que a agressão ao cinegrafista foi um ato isolado e que Caio não tem um perfil violento. De acordo com ele, há registros de imagem de outros momentos em que ele participa de forma violenta de manifestações.

O suspeito estava foragido desde a segunda, 10, quando a justiça ordenou a prisão temporária por 30 dias depois que ele foi reconhecido em foto pelo tatuador Fábio Raposo. O advogado havia afirmado que Caio se entregaria às autoridades nesta quarta.

De acordo com as informações da polícia, Caio mora em Nilópolis, na Baixada Fluminense, e trabalha como auxiliar de limpeza no Hospital Estadual Rocha Faria, em Campo Grande, zona oeste do Rio.

O cinegrafista foi atingido enquanto cobria uma manifestação na última quinta, 6, contra o aumento das passagens de ônibus na capital fluminense. O artefato atingiu a cabeça de Santiago Andrade, que teve morte cerebral decretada na última segunda, 10.

Raposo deu entrevista assumindo que deu o artefato para outra pessoa (Foto: Reprodução)

adblock ativo