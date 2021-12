Mutirão recolhe lixo de praias e rios

Uma caminhada de aproximadamente 2 km, com o mutirão de educação ambiental nas praias, marca a 12ª edição do Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias (DMLRP) neste sábado, 21, em Vitória da Conquista. Segundo informações da produção do evento, a ação será na Lagoa das Bateias e pretende reunir cerca de 200 voluntários.

Os colaboradores irão percorrer as praias para recolhimento do lixo e conscientização dos banhistas sobre a importância de manter praias e rios limpos. Todos os resíduos recolhidos serão destinados à Cooperativa Recicla Conquista.

Na edição anterior, em 2012, 15 mil voluntários de 20 estados brasileiros recolheram cerca de 30 toneladas de lixo.

Salvador



Os frequentadores assíduos da praia de Ondina, em Salvador, também não ficarão de fora. Uma visita especial dos voluntários do Dia Mundial da Limpeza das Praias neste sábado, 21, fará a remoção de resíduos orgânicos e inorgânicos e conscientização de moradores e turistas sobre a importância da conservação do ecossistema.

A 8ª edição do evento, promovido pelo Colégio ISBA, reúne alunos, professores e outros funcionários da escola para alertar os banhistas sobre a sujeira das praias e recolhimento do lixo produzido.



A concentração do grupo acontece na área térrea do Segmento I para distribuição de sacos de lixo, luvas e crachás. O ato começa às 9h na para de Ondina.

adblock ativo