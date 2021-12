Mutirão para prevenção do câncer de pele acontece este mês na Bahia

Um mutirão de atendimento para prevenção do câncer de pele acontece no próximo dia 7 de dezembro, em vários postos da Bahia. O evento realizado pela regional baiana da Sociedade Brasileira de Dermatologia vai atender a população das 7h às 13h, gratuitamente.

A população da capital pode procurar atendimento no Hospital Aristides Maltez e no Hospital Geral Roberto Santos.

Já no interior, o atendimento ocorre na Policlínica Municipal de Alagoinhas; na Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana; no Centro de Saúde DST-Aids, de Vitória da Conquista; USB Almerinda Lomanto, em Jequié; no município de Santo Antônio de Jesus e na Universidade Federal do Vale do São Francisco - Liga Acadêmica de Dermatologia e IST no Vale do São Francisco.

Os interessados vão ser avaliados por um dermatologista. Para participar é preciso comparecer com RG ou algum documento de identificação com foto, Cartão do SUS e comprovante de residência.

adblock ativo