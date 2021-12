Mutirão para pessoas com diabetes oferece atendimento gratuito em Itabuna

Em homenagem ao Dia Mundial do Diabetes, será realizado um mutirão feita pela ONG Unidos pelo Diabetes (UPD), neste sábado, 10. O evento ocorrerá em Itabuna (a 435 quilômetros de Salvador), das 8h ás 15h, com atendimento gratuito a população. A ação ocorrerá no Hospital de Olhos Beira Rio e na praça Rio Cachoeira.

Quem for aos locais poderá realizar atendimento especializado com exames de fundo de olho e de pé diabético, avaliação para detecção da retinopatia e da cardiopatia isquêmica. Além de participar de uma Feira Multidisciplinar de Educação em Saúde, com estandes de caráter educativo e capacitação de agentes de saúde para lidar com a patologia.

Após feitos os procedimentos, os pacientes serão orientados para continuar com o tratamento gratuito e os dados coletados serão fornecidos ao Grupo de Pesquisa Multidisciplinar em Diabetes para o levantamento clínico-epidemiológico.

