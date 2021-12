Mutirão de glaucoma atende população em Simões Filho

A população de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador (RMS), terá acesso, neste sábado, 26, a um mutirão de combate ao glaucoma. A ação será realizada no anexo do Hospital Municipal, no centro, das 8h às 15h.

Serão feitos exames gratuitos para o diagnóstico do glaucoma como: Biomicroscopia de fundo de olho, avaliação da pressão ocular e do campo de visual, gonioscopia, paquimetria e curva.

Caso seja constatada a doença, as pessoas serão orientadas e receberão gratuitamente os medicamentos até o final do tratamento. Para o atendimento será necessário que o cidadão tenha mãos: o cartão SUS, xerox do RG e comprovante de residência.

