Mutirão de cirurgias planeja atender 13 mil baianos

Com o objetivo de reduzir a fila de espera de procedimentos cirúrgicos em unidades de saúde localizados em todo o estado, a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) vai promover o Mutirão de Cirurgias.

Vinculado ao programa Saúde sem Fronteiras, a ação estima atender gratuitamente 13 mil baianos no período de um ano, com a realização de cirurgias de vesícula, câncer de próstata, hérnia, útero, miomas e câncer de mama. O mutirão terá início em setembro, com os procedimentos pré-operatórios.

O programa receberá investimentos de aproximadamente R$ 30 milhões. Os primeiros municípios atendidos serão Ipiaú, Ilhéus, Jaguaquara e Jequié, simultaneamente. De acordo com a gestão estadual, as próximas cidades a serem beneficiadas serão as que mais cadastrarem pacientes.

Para o cadastramento, as prefeituras devem manter a Lista Única atualizada, com as principais demandas de cada município.

