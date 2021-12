Mutirão da Semana Nacional do Júri condena 103 réus na Bahia

Nos quatro primeiros dias da Semana Nacional do Júri na Bahia, as comarcas que designaram sessões fizeram 232 julgamentos. Outros 65 não ocorreram por motivos diversos, como a ausência de promotores, renúncia e ausência de advogados, pedidos de adiamento e notícia de morte do réu.



Os juízes do interior enviaram novas informações, elevando o número de sessões programadas para a Semana. Estavam previstas 410 em todo o estado. A juíza-corregedora Jacqueline de Andrade disse que houve até ontem 103 condenações, 84 absolvições, 27 desclassificações (quando o júri entende não haver intenção de matar) e 18 foram classificados como 'outros' (morte do réu, prescrição do processo, etc.). Mas os números finais serão divulgados na próxima semana.



Os casos julgados correspondem a processos que estão há pelo menos cinco anos à espera de julgamento e dizem respeito a homicídios dolosos contra a vida, consumados ou tentados, instigação e auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. De acordo com o coordenador-executivo das regionais da Defensoria, Walter Fonseca Júnior, há apenas 23 defensores que atuam nas 273 comarcas do estado, "o que julgo um absurdo".

