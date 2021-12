Mutirão da Catarata atende no sul do estado

A partir desta quarta-feira, 28, cerca de 1.500 pessoas são esperadas diariamente no Mutirão da Catarata, que funcionará por dez dias em Ilhéus e outros seis municípios da região sul do estado. Pessoas com idade superior a 60 anos e os alunos do Programa Todos pela Educação (Topa) terão a oportunidade de se submeter a cirurgias de catarata, numa ação promovida pelas secretarias da Saúde do estado e de Ilhéus.



O Centro de Convenções Luís Eduardo Magalhães, localizado na avenida Soares Lopes (onde ocorre o mutirão), será o palco do programa Saúde em Movimento, que já atendeu moradores de cerca de 350 municípios do estado da Bahia.



Conforme a superintendente técnica da Secretaria da Saúde de Ilhéus, Gleiciane Birschener, o atendimento também estará aberto a quem não tem doença ocular. Para que todos sejam atendidos dentro dos padrões exigidos pelo programa, durante estes dez dias uma grande equipe estará disponibilizada, envolvendo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assim como grupos de apoio.



De acordo com Gleiciane Birschener, se durante a consulta nos ambulatórios for diagnosticada a catarata, a pessoa será submetida à cirurgia no próprio local. O paciente também receberá o colírio a ser usado no pós-operatório durante 15 dias. "O mutirão é uma boa oportunidade de tratamento para os cidadãos que possuem essa doença ocular e queiram se operar com toda segurança, além de ser totalmente gratuito", observa.



Outras cidades



A superintendente destaca que o Mutirão de Catarata, além de Ilhéus, atenderá o público nos municípios de Itacaré, Santa Luzia, Una, Canavieiras, Arataca e Uruçuca. "Para atender a esta alta demanda, disponibilizaremos cadeiras, toldos, mesas plásticas, bebedouros e sanitários químicos", complementa Gleiciane Birschener.

adblock ativo