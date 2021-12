Músicos do New Hit são julgados por estupro nesta terça

Começou nesta terça-feira, 3, uma nova etapa de audiências no julgamento dos integrantes da banda New Hit e do policial militar Carlos Frederico Santos de Aragão, de 28 anos, que fazia segurança do grupo. Os músicos são acusados do estupro de duas adolescentes de 16 anos após um show no município de Ruy Barbosa (a 323 km de Salvador), em 26 de agosto de 2012.

Ao contrário do que aconteceu em fevereiro deste ano, na primeira etapa das audiências, dessa vez poucas pessoas protestam na entrada do fórum de Ruy Barbosa. Os presentes pedem a condenação dos nove músicos e do PM.

Há expectativa da chegada de integrantes da Marcha Mundial das Mulheres para acompanhar as audiências, que acontecem até esta quinta, 5. Elas estiveram no município em fevereiro, quando protestaram. Na época, fãs da banda também estiveram presentes, defendendo os acusados.

Exame DNA - A expectativa nesta etapa do julgamento é pela divulgação do laudo pericial sobre o DNA dos acusados colhido em fevereiro. O material foi comparado com amostras retiradas das meninas e de suas roupas na época do crime.

Por enquanto, o advogado Antônio Leite Matos, que defende o coreógrafo Alan Trigueiros, o único defensor que aceitou falar com a imprensa, disse que trabalha com base no laudo oficial da perícia que confirma a relação sexual, mas não indica violência. Ele disse que está confiante na absolvição dos seu cliente.

Já a promotora Marisa Jansen e a advogada do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan (Cedeca), Isabela da Costa Pinto, que acompanha as adolescentes, acreditam na condenação dos músicos e do PM.

Poucas pessoas acompanham e protestam contra os músicos (Foto: Luiz Tito | Ag. A TARDE)

Caso - As garotas acusam os músicos de violência sexual. De acordo com elas, o crime aconteceu quando as duas foram no ônibus da banda para tirar fotos e pedir autógrafo. Na ocasião, elas afirmaram que foram levadas para o fundo do veículo, onde foram abusadas sexualmente. Os artistas confirmam a relação, mas alegam que foi consensual.

Os músicos chegaram a ficar presos por 38 dias, mas foram liberados em 3 de outubro.

Adolescentes dizem que foram violentadas por nove músicos (Luiz Tito | Ag. A TARDE)

