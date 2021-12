Músicos da New Hit são transferidos para presídio

Os nove músicos da banda New Hit, acusados de estuprar duas adolescentes em Ruy Barbosa (379 km de Salvador), foram transferidos para o presídio de Feira de Santana nesta sexta-feira, 31. A transferência foi determinada pela justiça e realizada pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin) por volta de 6 horas desta sexta. A transferência dos músicos era esperada desde a última terça, 28.

Os integrantes da banda são acusados de violentar as meninas quando elas foram no ônibus do grupo para pedir autógrafo. De acordo com denúncia, elas foram atraídas pelos rapazes para o fundo do veículo, onde uma foi estuprada por dez pessoas e a outra pelo vocalista do New Hit Eduardo Martins Daltro, conhecido como Dudu.

Ele e outro músico confirmam ter mantido relações sexuais com as jovens, mas alegam que foi consensual.

A divulgação do laudo do DPT para confirmar o estupro é aguardada para a próxima semana, mas uma ginecologista que avaliou uma das garotas emitiu um relatório confirmando que a jovem era virgem e foi vítima de violência sexual.



Polêmica - Essa não é a primeira vez que o vocalista se envolve em polêmica. No início do ano ele disse, em entrevista ao programa Universo Axé da TV Aratu, que a banda de pagode era diferente, porque eles eram "bonitinho, boa aparência, branquinho". A declaração repercutiu na internet. <VIDEO ID=1274738/>

