Músicos da New Hit devem ser transferidos para presídio

Os nove integrantes da banda de pagode New Hit, acusados de estuprar duas adolescentes de 16 anos no município de Ruy Barbosa (379 km de Salvador), devem ser transferidos para o Presídio Regional de Feira de Santana (a 108 km de Salvador) nesta quarta-feira, 29. A informação foi passada por policiais do município e confirmada por uma fonte do presídio, mas o delegado Marcelo Cavalcante, responsável pelo caso negou que a transferência ocorreria ainda nesta terça, 28.

Segundo informações passadas à reportagem de A TARDE, os integrantes seriam encaminhados primeiramente para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itaberaba, onde serão submetidos a exame de corpo de delito e em seguida levados para o presídio. "Já fomos comunicados da transferência, só estamos aguardando a chegada deles", disse a fonte do Presídio Regional.

O delegado por sua vez negou que a transferência ocorreria nesta terça-feira, alegando ser feriado na cidade e que o judiciário não teria analisado ainda o flagrante. "A juíza deve analisar e decidir o que será feito, se permanecerão presos ou serão colocados em liberdade através de relaxamento de prisão", explicou.

Marcelo Cavalcante disse ainda que dos10 autuados em flagrante por estupro, apenas o policial militar Carlos Frederico Santos de Aragão não está na delegacia e sim custodiado no Batalhão de Choque em Lauro de Freitas. "Todos foram autuados em flagrante por estupro já que colaboraram para que o fato ocorresse. No momento da decisão da pena, em caso de condenação, é que se leva em consideração a participação de cada um no crime", afirmou.

O delegado informou ainda que o laudo com os resultados dos exames realizados nas adolescentes deve ficar pronto na próxima semana. "Já entrei em contato com o órgão que me garantiu que na próxima semana enviam o resultado e esta prova será anexada ao inquérito", destacou.

Em denúncia à polícia, as adolescentes contaram que sofreram a violência sexual quando foram ao ônibus da banda para tirar fotos e pedir autográfos aos músicos da New Hit. As duas garotas foram atraídas para o fundo do veículo, sob alegação de que havia mais luz para as fotos.

Em depoimento, as jovens relataram que uma foi estuprada por dez homens e a outra pelo vocalista do grupo. As meninas contaram ainda que são da cidade de Itaberaba (distante 65 km de Ruy Barbosa) e viajaram para Ruy Barbosa acompanhadas de uma prima maior de idade, sem o consentimento da família, para assistir ao show do grupo durante a micareta da cidade.

Dois integrantes do grupo, o vocalista Dudu e Willian Farias, confirmaram à polícia ter feito sexo com as meninas, mas alegaram que houve consenso.

