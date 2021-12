Músico morre após levar descarga elétrica em Santo Estevão

Um jovem de 24 anos morreu após levar uma descarga elétrica durante a montagem da iluminação em uma casa de show na região de Santo Estevão, em Feira de Santana (a 108 quilômetros de Salvador).

De acordo com os policiais da 57ª CIPM (Santo Estevão), que investigam o caso, Maurício Teles Vellame chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade momentos depois de dar entrada.

Ainda conforme informações passadas pela polícia, o jovem, que era percussionista, preparava a iluminação para uma apresentação que aconteceria na noite de quinta-feira, 14, na casa de show Zanzibar Santo Estevão. O acidente ocorreu momentos antes da apresentação, por volta das 18h.

O sepultamento de Maurício acontecerá nesta sexta, 15, por volta das 15h, em Santo Estevão.

Segundo Vitor Oliveira, proprietário do Zanzibar, Maurício não era funcionário da casa, mas sempre ajudava a montar a iluminação do espaço. Ainda de acordo com Vitor, o músico tocaria na noite do acidente com o cantor Rafael Falcão.

"Já prestamos depoimento para a polícia no hospital sobre o que ocorreu na casa, mas estamos à disposição para esclarecer o acidente", afirmou Vitor, informando que o Zanzibar continua a funcionar, apesar da morte de Maurício.

A polícia já convocou Vitor e outras pessoas que estavam no local para novos depoimentos.

