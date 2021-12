Músico é perseguido e assassinado dentro de igreja

Um músico foi assassinado dentro de uma igreja evangélica na noite desta segunda-feira, 25, em Eunápolis (a 651 km de Salvador). De acordo com o site Radar 64, Edno Oliveira Santos, 31 anos, teria se envolvido em uma briga e foi golpeado com uma facada no pescoço.

"Chumbinho", como era conhecido, fugiu após ser esfaqueado, mas foi baleado nas costas. Mesmo ferido, ele continuou fugindo e tentou se esconder dentro do templo religioso.

Dois homens seguiram Edno, que ainda tentou se proteger atrás de fiéis. Contudo, os bandidos alcançaram o rapaz e executaram Edno dentro da igreja. Os fiéis não foram atingidos.

A polícia ainda tenta identificar os criminosos.

