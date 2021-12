Museu de Ciências do Cerrado reabre em Barreiras

O Museu de Ciências do Cerrado Nordestino, pertencente à Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), em Barreiras, será reaberto nesta sexta-feira, 20, com visitas pré-agendadas e guiadas por monitores treinados.

A fauna do cerrado regional, grande parte apresentada em animais empalhados, é o tema do museu, que foi criado em 2009 e passou por uma readequação para melhor atender ao seu público-alvo: os alunos dos ensinos fundamental e médio do oeste baiano.

Acervo

Animais como lobo-guará, tamanduá-bandeira, arara-canindé, borboletas, sapos, aranhas, dentre outros, foram doados à instituição após a morte, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). E também por zoológicos e criadores registrados e regularizados pelo órgão competente.

De acordo com a professora Daniela Calado, que com a também docente Rosana Marques coordenada o museu, alguns animais também chegaram por meio de apreensões de restos de cadáveres recolhidos em rodovias da região.

Daniela Calado explicou que as amostras de invertebrados são preparadas de diferentes formas, a depender das características do grupo taxonômico. Os animais vertebrados, conforme a professora, seguem técnicas usuais de laboratórios, tais como osteotécnica, diafanização óssea, parafinização, injeção de resinas, injeção de vinilite, taxidermia pele cheia e taxidermia de pele esticada.

O trabalho de empalhamento é realizado por estudantes das disciplinas de anatomia, fisiologia, entomologia e zoologia, do curso de ciências biológicas, e da de diversidade de invertebrados, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Ufob.

Visitas

As visitas ao museu, que funciona no prédio da Biblioteca Central do campus Reitor Edgar Santos (Prainha), são gratuitas, sempre com número máximo de 15 alunos por grupo. Podem ser agendadas pelo endereço eletrônico www.museucerrado.ufob@gmail.com.

