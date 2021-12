Muro de estádio desaba e uma estudante morre em Barreiras

A estudante Kaline Stefanni Rodrigues, de 17 anos, morreu nesta sexta-feira, 23, quando uma parte do muro do Estádio Municipal Geraldo Pereira (Geraldão), de Barreiras (distante a 858 km de Salvador), caiu sobre quatro pessoas durante uma ventania.

Kaline, que cursava o último ano do ensino médio no Colégio Estadual Antônio Geraldo, morava com a família em Barreiras e estava ansiosa para fazer, neste sábado, 24, e domingo, 25, as provas do Enem - Exame Nacional do Ensino Médio -, segundo informaram seus colegas.

"Hoje (sexta-feira) a gente tinha conversado sobre o Enem e ela estava animada, mas também preocupada, pois queria muito passar", lamentou a colega Maria Machado, que procurava saber a situação das demais pessoas atingidas.

O corpo de Kaline será sepultado neste sábado, no cemitério do povoado de Mozondó, município de Catolândia (a 876 km a oeste da capital).

Três outras pessoas ficaram feridas no acidente, ocorrido durante forte chuva e ventania (Foto: Edivaldo Braga | Blog do Braga)

Mau tempo

Na área de trás do estádio, parte do muro, com cerca de quatro metros de altura, desabou por volta das 11h. No momento caía uma forte chuva (a primeira depois de mais de quatro meses de seca), que chegou acompanhada de fortes ventos. Galhos de árvores e alguns painéis de publicidade também foram derrubados.

A comerciária Eliana Silva Queiroz, 33 anos, foi levada em estado grave para o Hospital do Oeste. Conforme a assessoria do hospital, ela permanecia na tarde desta sexta na sala de reanimação. As outras duas pessoas atingidas tiveram leves escoriações e foram atendidas no local pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Vizinhos relataram que ouviram um estrondo e que pode ter caído um raio no local. Segundo o delegado Joaquim Rodrigues, uma equipe do Departamento de Policia Técnica (DPT) de Barreiras esteve no local e fez a perícia, cujo laudo deve estar concluído nas próximas semanas.

Assistência

Construído na década de 1960, o estádio fica na região central da cidade e, de acordo com nota oficial divulgada pela assessoria da prefeitura, o prefeito Antônio Henrique determinou a mobilização de todos órgãos municipais para acompanhar com prioridade as vítimas e familiares, prestando principalmente assistência social e serviços de saúde.

Na nota, o prefeito lamentou o acidente e destacou que o estádio, com capacidade para até sete mil torcedores, está interditado. Estão suspensos todos os eventos programados até a conclusão da apuração técnica do acidente.

