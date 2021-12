Muro de canal do Riacho do Bufão cai após fortes chuvas em Brumado

Após fortes chuvas, o muro de contenção construído no Riacho do Bufão, na cidade de Brumado (a 538 km de Salvador), caiu na madrugada deste domingo, 11. O canal foi feito para modernização e urbanização do trecho que conecta os bairros Santa Tereza e Olhos D'Água.

Essa obra foi uma das primeiras realizadas pela nova administração do prefeito Eduardo Vasconcelos. De acordo com o secretário de municipal de Infraestrutura, Douglas Malheiro, o município vai tomar as medidas cabíveis em relação ao problema.

Ele disse ainda que essa construção ainda não foi finalizada e a cidade irá fazer os procedimentos necessários para o empreiteiro ressarcir os danos causados e refazer o serviço, já que a obra tem garantia de 5 anos.

"Estamos executando obras e é passivo de problemas como esse por parte dos empreiteiros", disse o secretário. As informações são do site Agora Sudoeste.

