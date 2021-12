Municípios de Chapada Diamantina ficam alagados após fortes chuvas

Municípios da Chapada Diamantina, principalmente Jacobina e Lençóis, ainda estão apurando através das equipes de Defesa Civil as consequências das fortes chuvas que caíram na região na madrugada desta terça-feira, 2. Ambos devem decretar emergência por causa das chuvas ainda hoje.

Em Jacobina, 353 km de Salvador, de acordo com dados da prefeitura municipal, choveram 180 milímetros (mm) sendo que as pancadas mais fortes ocorreram entre a 1h e as 4h, em uma conhecida tromba d’água.

A parte mais atingida foi o parque Serra da Macaqueira, que circunda a cidade, elevando o nível do rio do Ouro e atingindo principalmente o bairro do Líder, que é atravessado por este rio.

O município já tinha sofrido com fortes chuvas no mês de dezembro do ano passado, quando foi decretado e teve reconhecida pela Defesa Civil da Bahia a Situação de Emergência.

Na cidade, que está com diversas ruas, estradas rurais e pontes destruídas, não há desabrigados. Três famílias estão desalojadas e recebem apoio de familiares e do poder executivo local.

Em Lençóis, 394 km de Salvador, as pancadas também ocorreram na madrugada e somaram 123 mm em cerca de 12 horas. O município está com decreto de Emergência por causa da estiagem reconhecido pela Defesa Civil do Estado no dia 25 de março deste ano.

De acordo com a secretária de Administração, Giovana Aguiar Alves de Araújo, os bairros mais prejudicados foram o Ricardina, com nove famílias desabrigadas e o Lavrado, com cinco famílias desalojadas, ambos situados nas proximidades do rio São José.

A famosa ponte de pedra, um dos cartões postais da cidade turística ficou coberta durante a madrugada pela água,, que atingiu também ruas na região central. Por volta das 9h de hoje a situação começou a se normalizar.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil da Bahia, Paulo Luz, também em Andaraí, município vizinho de Lençois, choveu 115 mm durante esta madrugada, mas sem o registro de prejuízos.

O estado aguarda que as equipes de Defesa Civil dos municípios atingidos, notadamente Lençóis e Jacobina, façam os levantamentos e encaminhem os relatórios para o Estado.

