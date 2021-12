Municípios da RMS disponibilizam últimas doses da H1N1

Assim como em Salvador algumas cidades da região metropolitana já receberam seus últimos lotes da vacina contra a influenza A, mais conhecida como H1N1, e as filas nos postos também são grandes.

Em Lauro de Freitas e Candeias a situação é um pouco mais complicada. As duas cidades já receberam os últimos lotes, 4 mil e 1 mil doses, respectivamente, na semana passada. Contudo, essas doses devem durar até esta terça-feira, 17, no máximo.

De acordo com a assessoria de saúde de Lauro de Freitas, até a sexta-feira, 13, mais de 62% do público-alvo foi vacinado.

Já em Candeias, a secretaria de saúde Lindinalva Freitas, informou que o município recebeu as 15 mil doses que tem direito. "Já recebemos todas as doses, as que ainda temos no estoque são as que vão para os distritos mais distantes do centro", disse. O município conseguiu imunizar 93% dos idosos.

Em Madre de Deus a situação é mais tranquila devido ao percentual já alcançado, cerca de 80% do público-alvo já foi vacinado. De acordo com a secretária de saúde do município, a cidade já recebeu as últimas 300 doses.

Já em Camaçari é um dos municípios que apresenta uma das situações mais tranquilas em termos de vacinas a receber. De acordo com assessoria de comunicação da cidade já foram vacinadas pouco mais de 31 mil pessoas.

O município já recebeu 41 mil doses e ainda tem a receber mais 9 mil. Ainda segundo a assessoria os servidores da saúde estão em greve e apenas 7 dos 46 pontos de vacinação estão funcionando.

Bahia

De acordo com o sistema do Ministério da Súde, o Data SUS, na Bahia já foram aplicadas 1.931.678, isso representa 66,61% do total do público-alvo, que são ao todo 2.900.022 pessoas.

Público-alvo

Crianças de seis meses a menores de cinco anos (4 anos , 11 meses e 29 dias);

Gestantes;

Mulehres até 45 dias pós-parto;

Idosos a partir de 60 anos;

Portadores de doenças crônicas (mediante apresentação de relatório médico).

