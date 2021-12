Municípios baianos também sediam protestos contra o governo

Além dos protestos na capital baiana, milhares de pessoas do interior do estado também foram à ruas na tarde deste domingo, 15, para se manifestar contra a corrupção e o governo Dilma.

Em Feira de Santana, a 109 km de Salvador, os manifestantes realizaram uma caminhada pela avenida Getúlio Vargas após a concentração em frente à prefeitura, por volta das 15h.

Em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, o movimento foi realizado durante a manhã, por volta de 9h30, com saída de cerca de três mil pessoas da Praça Guadalajara. Além de participantes ligados a movimento políticos, a passeata também teve adesão de médicos e advogados e reuniu ainda pessoas de diferentes faixas etárias.

O Jardim do Ó foi o local escolhido pelos moradores de Itabuna para dar início aos protestos, que percorreu as principais ruas do município.

Na vizinha Ilhéus, pouco mais de 100 pessoas caminharam durante a manhã pelo centro da cidade. Outra marcha também ganhou as ruas no período da tarde.

Já em Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia, um trio elétrico percorreu as duas principais avenidas e levou cerca de dois mil moradores com máscaras, caras pintadas, bandeiras e roupas com as cores verde e amarela. O movimento foi realizado pela manhã.

