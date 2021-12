Municípios baianos fazem manifestação de forma pacífica

Cerca de 4.500 pessoas, segundo a Polícia Militar, participaram da manifestação que integra o levante nacional Movimento Passe Livre, na tarde de quinta-feira, 20, em Ilhéus (a 456 km de Salvador), no sul da Bahia. O ato se caracterizou pela diversidade das reivindicações.



Havia grupo defendendo terras para os índios e outro reivindicando terra para quem planta e produz. Outro avisava que "skate não é crime". Mas o tom era a condenação da corrupção e a cobrança de honestidade na política. A manifestação foi ordeira e pacífica.



Os manifestantes se concentraram na praça do Bar Vesúvio e por volta das 16 horas percorreram as principais ruas do centro histórico da cidade.

As manifestações em Santo Antônio de Jesus (a 185 km da capital) ocorreram de forma pacífica, mas, mesmo assim, lojistas do centro comercial fecharam as portas na manhã de ontem, com medo de possíveis atos de vandalismo.

Por volta do meio-dia, cerca de duas mil pessoas, segundo a Polícia Militar, entre jovens, ativistas sociais e estudantes, foram às ruas protestar.



"Apoio o movimento, mas abaixei as portas por causa da segurança", disse a lojista Néia Souza, que trabalha na Praça Renato Machado, de onde os manifestantes iniciaram a caminhada pelas principais ruas da cidade.

Os manifestantes reivindicaram melhorias no transporte público da cidade, na saúde, educação e infraestrutura.

Feira de Santana - Com o nome Vem Pra Rua Feira de Santana, cerca de 10 mil pessoas foram às ruas ontem à tarde protestar em Feira de Santana (a 108 km da capital). O movimento, que ocorreu de forma pacífica, contou com o apoio de policiais militares, que acompanharam todo o percurso fechando o trânsito para que os manifestantes pudessem passar.

Outra manifestação está agendada para o próximo dia 26, às 17 horas.

