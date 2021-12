Municípios baianos estão livres da zona de aftosa

Com a recente publicação da Instrução Normativa nº 16, de 2014, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), automaticamente se desfaz da Zona de Proteção contra a Febre Aftosa do Estado da Bahia. Esta zona engloba cerca de dez mil criadores dos municípios de Casa Nova, Remanso, Campo Alegre de Lourdes, Pilão Arcado, Buritirama, Mansidão, Santa Rita de Cássia e Formosa do Rio Preto.



Criadores destes municípios passam a integrar a comercialização e o trânsito de animais em todo o estado, com rebanho de aproximadamente 230 mil cabeças. A instrução também declarou os demais estados do Nordeste como área livre de febre aftosa, com reconhecimento internacional ocorrido durante a 82ª Seção Geral da Organização Mundial de Saúde Animal, em Paris, no dia 29 de maio de 2014.



A zona de proteção compreendia uma área de 58.201 quilômetros quadrados no norte do estado e foi estabelecida pelo Mapa como área de proteção para impedir a entrada de animais com possibilidade de estarem infectados pelo vírus da aftosa, uma vez que a Bahia faz divisa com estados onde o risco de infecção, até então, era

desconhecido.



Suínos



"O trânsito livre vale para os bovinos, ovinos e caprinos, ficando restrito apenas o dos suínos porque alguns estados do Norte e do Nordeste ainda não são considerados livres da peste suína clássica", esclarece o diretor de Defesa Sanitária Animal da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), Rui Leal.



O diretor-geral da Adab, Paulo Emílio Torres, explica que a vigilância ativa é exercida pela agência com maior atenção na zona de proteção, por ser considerada área de maior risco para o país.

