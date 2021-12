Município diz que decisão é 'justa'. Grupo social lamenta

Prefeito de Itabuna, Claudevane Leite (PRB) considerou a decisão "justa". "Nem a empresa nem a comunidade têm culpa. A crise hídrica vem desde outubro de 2015", disse. Segundo ele, a captação na cidade costumava ser de 800 litros por segundo (l/s), em duas centrais: nos rios Cachoeira e Braço. Hoje, só se captam 3% nos dois.

A captação de água também é feita em estação no distrito de Castelo Novo, que fornece 300 l/s, mas a água é imprópria para consumo porque sofre interferência da maré.

O abastecimento é feito, também, com 170 tanques espalhados pela cidade, com água retirada de Ubaitaba, a 70 quilômetros de Itabuna. "Essa água é potável, para abastecer escolas, hospitais. O problema é que a Emasa começou a gastar muito e arrecadar pouco. A água dos tanques é gratuita", disse o prefeito, que prevê aumento na captação da reserva para 500 l/s até o final do mês.

Leite destacou que o faturamento foi reduzido em mais de R$ 1 milhão. Nos últimos três meses, a retirada da água de Ubaitaba é feita com aporte financeiro da Defesa Civil estadual. "Um desconto de 60% fecharia a Emasa. Estamos devendo a fornecedores", acrescentou.

Faltou proatividade

Para o secretário estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Cássio Peixoto, o município poderia ter sido mais proativo. "A Emasa nos procurou no momento crítico. Deveria ter procurado mais cedo", disse.

A situação, segundo ele, deve ser resolvida com a conclusão da barragem do Colônia, em Itapé, obra dos governos federal e estadual orçada em R$ 35 milhões. A construção, com 18% de andamento, tem finalização prevista para novembro de 2017.

Para Israel Cardoso, coordenador do Movimento Salve o Rio Cachoeira, a decisão judicial é "lamentável". "A cidade está vivendo uma calamidade. A água, quando cai, é salgada. A gente paga por serviço que não tem", afirmou. Segundo ele, só 18% da população tem esgoto tratado: "Isso já demonstra que a empresa não investiu o necessário".

adblock ativo