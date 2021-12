Município de Valença corre risco de racionamento de água

A estiagem prolongada de mais de 60 dias pode levar o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), em Valença (a 262 km de Salvador), no baixo sul do Estado, a decretar racionamento de água no verão. O alerta é do engenheiro Flávio Restini, coordenador de controle e qualidade do sistema de abastecimento do Saae. Por outro lado, ele orienta a população a adotar medidas preventivas para economizar água durante a alta estação, caso contrário sofrerá com o possível racionamento.

Segundo o engenheiro químico, a falta de chuvas desde setembro na cabeceira do Rio Piau - onde é captada a água que abastece o município - reduziu a vazão. "Com isso, o sistema de abastecimento de água fica seriamente comprometido. Até que a situação volte ao normal, a oferta de água será reduzida em toda a cidade em torno de 30%, caso não chova até o dia 20 de janeiro", explicou.

De acordo com Restini, a população de Valença dobra no verão, consequentemente há aumento no consumo. "O racionamento durará até que o nível de água no Rio Piau volte ao normal", estima.

A situação preocupa a dona de casa Laurinete dos Santos, que já adotou providências para não deixar a família sem água no verão. "Já instalamos mais um tanque de mil litros para garantir o abastecimento, porque nesta época, com a casa cheia de gente e nesse calor, ficar sem água será um terror", disse.

Alguns moradores, como a professora Marise Mendes, relatam que os habitantes da cidade já vêm sofrendo com frequentes interrupções no fornecimento de água. "Há dias que, em alguns bairros, como o Tento, já está faltando água durante uma parte do tempo", declarou.

O recomendável para uma família de cinco pessoas, segundo o Saae, é ter uma caixa d'água de mil litros, o que garante o abastecimento da residência durante o período da alta estação. Mas caso ocorra o racionamento, assegura que garantirá o abastecimento de hospitais, creches, escolas e outros órgãos públicos que prestam serviços essenciais à população.

Enquanto isso, a orientação é que a população evite usar mangueiras para lavagem de veículos, calçadas e animais e dobre os cuidados com torneiras, descargas e boias com defeitos.]

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde deste domingo, 30, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo