Município de Uauá decreta situação de emergência por causa da seca

A Bahia já tem 212 municípios em situação de emergência decretada em decorrência da estiagem e consequente seca. Nesta quinta-feira, 20, Uauá teve o decreto reconhecido oficialmente pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional. São pouco mais de 4 milhões de pessoas atingidas com a situação.

Em nota enviada à imprensa, a Sedec explica que, para contar com o apoio financeiro do Governo Federal, a Prefeitura de Uauá deve apresentar um relatório com os danos causados pela seca e o Plano Detalhado de Resposta (PDR), por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID). Após o envio, o material será analisado pela secretaria, e, se aprovado, o Ministério da Integração disponibilizará uma quantia baseada nesse estudo.

A coordenadora da Defesa Civil de Uauá, Taíse Martins, contou ao Portal A TARDE que não chove por lá há mais de um ano. "Já faz esse tempo que não cai uma chuva suficiente para realizar a captação pra população. Com isso, somos obrigados a contratar carros pipa ou, ainda, contar com a ajuda do Exército Brasileiro na Operação Pipa", explica.

Além do município baiano, quem também sofre com a seca são os moradores de São Romão, em Minas Gerais. No caso das cidades de Piratuba e Pinhalzinho, em Santa Catarina, a situação é outra. Tem chovido em grande quantidade nesses dois locais.

