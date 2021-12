Município de Euclides da Cunha terá anel rodoviário

O município de Euclides da Cunha (a 315 km de Salvador) ganhará um anel rodoviário no contorno da cidade, mais especificamente no entroncamento entre as rodovias BR-116 e BA-220.

A ordem de serviço para a obra foi assinada, nesta quinta-feira, 8, pelo governador Rui Costa, que confirmou em visita ao município um investimento de R$ 2,5 milhões para a intervenção, com cerca de quatro quilômetros de vias pavimentadas com paralelepípedos.

De acordo com o governador, as máquinas das obras já estavam na cidade e começariam a trabalhar nesta quinta mesmo. Também estão previstas obras de drenagem, construção de calçadas com rampas de acessibilidade e piso tátil, além de sinalização em toda a via.

A previsão é de que passem pela nova pista, diariamente, veículos que trafegam pelo trecho entre as cidades de Euclides da Cunha, Monte Santo, Jeremoabo, Cansanção e Banzaê.

Ciretran

Euclides da Cunha também ganhou uma nova sede da 14ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran). A unidade atende aos moradores da cidade e de Canudos e Quijingue, integrando-se à rede de 33 Ciretrans instaladas em todo o estado.

Na obra, segundo o governo com custo de R$ 1 milhão, parte das antigas instalações foram demolidas e novas estruturas foram erguidas para abrigar todos os serviços referentes a habilitação de condutores e licenciamento de veículos.

"O cidadão está sendo beneficiado, principalmente, com equipamentos mais modernos, que dão mais rapidez aos processos de atendimento", disse o governador Rui Costa.

