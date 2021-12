Município de Cairu decreta estado de emergência

A prefeitura da cidade de Cairu, no Baixo Sul da Bahia, decretou no início da noite desta quinta-feira, 28, estado de emergência por conta das chuvas. De acordo com assessoria de comunicação do município, o temporal atinge a região desde a quarta, 27. Equipes estão visitando as ilhas do município, 26 ao todo, para prestar suporte à população.

Na sede da cidade, o calçamento cedeu na orla e nas ruas do Guarany, Brasília e Cajueiro. Na localidade da Fonte da Caixa, a água subiu mais de 2m provocando alagamentos. A água invadiu diversas casas e parte do muro do Colégio Navarro de Brito cedeu. Em Torrinhas, um deslizamento de terra mantém interditada a estrada. Além disso, uma ponte foi destruída, sendo impossível o acesso por terra.

Já na localidade de Gamboa, o píer afundou, postes foram danificados e escadarias foram destruídas. Em Bairro do Toque, as pontes do Padre e do Pico também foram danificadas. A água invadiu ainda diversas casas na Rua do Fundo e no Loteamento Nova Gamboa, que teve as pontes de acesso destruídas. Em outro ponto, no Galeão, o calçamento cedeu na Rua do Gabiru e nas proximidades da Fonte da Tapera. Uma casa foi danificada e outras foram invadidas pela água.

adblock ativo