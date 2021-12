Multicentro de saúde Bezerra Lopes é aberto na Liberdade

Cerca de 200 mil pessoas da região devem ser beneficiadas com o funcionamento do Multicentro de Saúde da Liberdade Professor Bezerra Lopes, inaugurado na manhã desta terça-feira, 12, na Rua Lima e Silva, próximo ao Plano Inclinado Liberdade-Calçada. Totalizando 14 especialidades médicas, a unidade irá ofertar diversos serviços nas áreas de atenção básica e especializada.

"Este é o terceiro multicentro entregue que vai atender a várias necessidades da população, desde a vacinação até o fornecimento de medicamentos e realização de vários exames", disse o secretário municipal da Saúde (SMS), José Antônio Rodrigues Alves.

Dentre a lista de exames disponibilizados na unidade estão: eletrocardiograma, ecocardiograma, mapa, holter, testes ergométricos e duplex scan, ultrassonografia e exames laboratoriais.

Angiologia, mastologia, urologia, endocrinologia, gastroenterologia, dermatologia e nefrologia são algumas das especialidades que são ofertadas.

O propósito é reduzir o déficit de consultas e exames especializados no município. "Toda a marcação será monitorada por atendentes de call center para que o usuário possa ser avisado da consulta e, em caso de desistência, será possível remarcar e ocupar a vaga com outro paciente", explicou o titular da SMS.

O multicentro de saúde também presta assistência em odontologia, nutrição, psicologia e enfermagem, através de uma equipe multidisciplinar, composta por 160 profissionais.

DSTs

Além de uma estrutura para atender os portadores de necessidades especiais, será instalado o serviço de atenção especializado (SAE) voltado aos portadores de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e Aids.

Na atenção básica o usuário poderá contar com serviços como a realização de curativos, exames preventivos, acompanhamento de pré-natal e planejamento familiar, aferição de pressão arterial e glicemia e coleta de teste do pezinho.

A estimativa é realizar aproximadamente 1,3 mil atendimentos diários pela unidade, que tem um custo mensal de cerca de R$ 700 mil, segundo o prefeito ACM Neto. A unidade é a terceira na modalidade das que foram instaladas nos bairros do Vale das Pedrinhas e Amaralina.

Novas unidades

Para este ano, ainda está prevista a inauguração de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos bairros de Brotas, Paripe e Pirajá, além de mais um multicentro localizado na rua Carlos Gomes, no centro da cidade.

"O término da ampliação do 16º Centro de Saúde [Pau Miúdo] irá ocorrer no primeiro semestre e, em maio, será assinada a ordem de serviço para começar as obras do hospital municipal [localizado no bairro de Boca da Mata]", completou o prefeito ACM Neto.

