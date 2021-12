Multa será informada via app NOA Cidadão

A atualização para a nova versão do aplicativo NOA Cidadão, lançada nesta segunda-feira, 27, pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), vai informar pelo celular se o motorista foi autuado.

Quem tiver interessado, pode fazer o download do app no site do NOA Cidadão ou na Google Play e cadastrar os dados do veículo - Renavam e placa. Por enquanto, só está disponível para sistema Android.

Mais de 15 mil pessoas já instalaram o aplicativo. A nova versão também traz consulta de segunda via de notificações e alertas de ocorrências de grande impacto no trânsito, além de outras funcionalidades.

O superintendente Fabrizzio Muller dise que as novas funcionalidades não modificam o envio e recebimento da notificação impressa.

“Os alertas por celular não têm valor legal de notificação, ou seja, o condutor continuará recebendo as notificações em casa normalmente”, explicou. Só valem infrações cometidas em Salvador.

