Mulheres terão exames gratuitos em unidade móvel

Para ampliar o programa de rastreamento do câncer de mama e de colo do útero, uma carreta de atendimento do Hospital da Mulher foi inaugurada nesta segunda-feira, 27, pelo governador Rui Costa em cerimônia na sede da União dos Municípios da Bahia (UPB), no Centro Administrativo da Bahia.

Com dois consultórios ginecológicos e um mamógrafo, a carreta do Hospital da Mulher vai realizar 160 exames preventivos e 80 mamografias por dia, com resultados entregues em 15 dias.

De acordo com a coordenadora de atendimento da Unidade Móvel, Anailza Meireles, o novo equipamento tem como objetivo minimizar a vinda dos pacientes do interior à capital.

“O caminhão vai passar pelos municípios prestando os atendimentos, e, caso seja identificada alguma anormalidade, uma biópsia será realizada e, se necessário, a paciente segue para a retirada do tumor no Hospital da Mulher, no Largo de Roma”, explicou.

Na ocasião, Rui entregou 31 ambulâncias comuns e outras nove do Samu, que irão atender a população de municípios distribuídos por diversas regiões do estado. Também foram entregues 34 novos veículos para a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab).

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

adblock ativo