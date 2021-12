Mulheres são presas tentando entrar em presídio com celular escondido em Teixeira de Freitas

Duas mulheres foram presas nesta quinta-feira, 29, no município de Teixeira de Freitas, tentando entrar no presídio com celulares escondidos.

De acordo com informações do site Teixeira News, agentes penitenciárias femininas que trabalham no setor de revista do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF) flagraram o fato. Micassia da Silva Rodrigues, de 25 anos, tentava entrar com um celular na calcinha. Adriana Krygsman de Oliveira Araújo, 18, também foi flagrada com um aparelho.

Ainda de acordo ao site, as duas foram conduzidas à sede da 8ª Coorpin e apresentadas à Delegada Maria Luíza Ribeiro, de plantão na unidade. As duas vão responder a Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCOs) e terão que comparecer em audiência na Justiça.

