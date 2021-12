Mulheres são presas tentando entrar em presídio com 31 facas

Duas mulheres foram presas nesta quinta-feira, 3, depois que tentaram entrar no Conjunto Penal de Itabuna (a 316 quilômetros de Salvador). Elas portavam 31 facas do tipo peixeira.

De acordo com a Polícia Militar, todo o material estava escondido em vasilhas plásticas (normalmente usadas para levar comida para os internos).

Com as suspeitas, os policiais também encontraram 18 celulares, cerca de 16 chips, carregadores e quatro correntes – duas de ouro e duas de prata. As mulheres, que não tiveram os nomes revelados, foram levadas para o conjunto onde foram autuadas em flagrante.

Suspeitas foram autuadas em flagrante

