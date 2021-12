Mulheres são presas suspeitas de tráfico de drogas em Cícero Dantas

Na última segunda-feira, 30, duas mulheres foram presas suspeitas de tráfico de drogas por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste. Com as suspeitas foram apreendidas drogas, dinheiro, acessórios utilizados no embalo dos entorpecentes e uma balança de pesagem para comercialização das drogas.

A primeira suspeita, ainda não identificada, foi abordada no bairro da Coréia, localizado do município de Cícero Dantas (a 322 quilômetros de Salvador), e informou aos policiais que escondeu drogas e dinheiro na localidade conhecida como Alto do Cemitério. Já no Trevo, localizado na cidade de Fátima, os policiais prenderam Tainara Nunes dos Santos, 19.

Com as suspeitas foram apreendidas cocaína, nove petecas de maconha, 148 pinos vazios para acondicionamento, sementes de maconha, uma balança, munições calibre 32, dois celulares, R$ 1.849 em espécie e um caderno com anotações de contas correntes.

