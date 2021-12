Mulheres são presas com drogas nas partes íntimas em presídio

Cinco mulheres foram detidas após tentar entrar no Conjunto Penal de Feira de Santana, localizado a 109 km de Salvador, com maconha escondida nas partes íntimas.

De acordo com informações do Acorda Cidade, as suspeitas, que teriam apresentado nervosismo, foram abordadas durante a entrada de visitantes no presídio.

Elas foram flagradas com a utilização do equipamento conhecido como body scanner, que foi instalado recentemente na unidade.

adblock ativo