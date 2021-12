Mulheres são presas com drogas escondidas em bolsas e mochilas

Duas mulheres foram presas durante uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Vitória da Conquista. A prisão ocorreu na tarde desta quinta-feira, 3, por volta das 15h, mas só foram divulgadas na manhã desta sexta-feira, 4.

De acordo com a PRF, as mulheres, de 20 e 40 anos, transportavam em mochilas e bolsas 25 Kg de cocaína e 4 Kg de maconha. Durante a abordagem policial, elas informaram que tinham comprado as drogas em São Paulo (SP) e que pretendiam vender em Aracaju (SE).

Outra abordagem

Horas depois, um homem de 34 anos foi preso em um ônibus transportando 2 Kg de maconha e 2 Kg crack em Feira de Santana.

Durante a vistoria dos agentes, o homem relatou ter recebido a droga em São Paulo e pretendia entregar as substâncias na cidade do Crato (CE).

As três pessoas detidas foram encaminhadas para a delegacia de polícia judiciária de Vitória da Conquista, onde responderão pelo crime de tráfico de drogas.

