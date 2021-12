Mulheres são presas com cocaína em Senhor do Bonfim

Duas mulheres identificadas como Jeovania Silva Conceição, 41 anos, e Lourdes Beatriz Santos Souza, 18, foram presas na sexta-feira, 6, após serem flagradas transportando um quilo de cocaína, em tablete, na BR 407, no trecho do município de Senhor do Bonfim, distante de Salvador a 334 km.

De acordo com informações da Polícia Civil, a droga seria entregue em Juazeiro. A possibilidade do alto grau de concentração da cocaína chamou atenção da equipe. “Pode se tratar de uma cocaína com alto nível de pureza, conhecida como escama de peixe, inclusive, na barra apreendida tem uma gravura de um peixe. O entorpecente será analisado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT)”, explicou o coordenador da 19ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), o delegado Felipe Néri Neto.

A dupla está à disposição da Justiça e a polícia investigará a participação de outras pessoas no caso.

