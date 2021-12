Mulheres são presas com 50 buchas de maconha em Porto Seguro

Duas mulheres acusadas de tráfico de drogas foram presas, por volta das 9h da manhã deste sábado, 15, no bairro de Campinhos, em Porto Seguro (a 705 quilômetros de Salvador).

Mariete Santos Honorato e Rosana Souza Teixeira foram flagradas com 50 buchas de maconha e R$ 461 por policiais da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto).

De acordo com informações do site Radar 66, os policiais abordaram as acusadas quando perceberam que elas tentaram se desfazer de parte das drogas.

Tanto as mulheres como os entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia (DP).

